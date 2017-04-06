Принц Саудовской Аравии: Все, что я здесь увидел в связи с заключительной подготовкой к IV Играм исламской солидарности вызывает полное удовлетворение

2017-04-06 00:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Все, что я здесь увидел в связи с заключительной подготовкой к IV Играм исламской солидарности вызывает полное удовлетворение. Об этом в среду сказал принц Саудовской Аравии, президент Спортивной федерации исламской солидарности и президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд на церемонии открытия начавшегося с Каспия водного путешествия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

"Мне приятно приветствовать вас на этом мероприятии, отражающем прекрасную организацию подготовки к четвертым Играм исламской солидарности и замечательное оформление. Эти Игры соберут вместе представителей исламского мира для поощрения солидарности между спортсменами наших государств, укрепления братских и дружественных отношений. Участники и зрители из исламских стран гордятся этими Играми", - сказал принц Саудовской Аравии.

Принц Саудовской Аравии отметил, что Игры, несомненно, станут благоприятной возможностью для демонстрации, наряду с благородным поведением и истинными ценностями, правильного и идеального облика мусульманского спортсмена, отличающегося духом состязательности, терпимостью и высоким трудолюбием.

"Все спортсмены с позволения Аллаха постараются реализовать это на различных соревнованиях в ходе Игр", - сказал Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.

"Господин Президент, все, что я здесь увидел в связи с заключительной подготовкой к IV Играм исламской солидарности, которые будет принимать Азербайджанская Республика, вызывает полное удовлетворение. От имени Спортивной федерации исламской солидарности выражаю Вам сердечную благодарность и признательность за большую поддержку и внимание в обеспечении лучших возможностей для успешного проведения Игр. Хвала Аллаху, эта поддержка и внимание принесли свои плоды в организационной работе и вселяют уверенность в успехе", - сказал принц Саудовской Аравии.

"Разрешите, пользуясь этой приятной возможностью, поблагодарить Первого вице-президента Азербайджанской Республики, председателя Организационного комитета Игр госпожу Мехрибан Алиеву за большие усилия и прекрасное руководство в подготовке и организации этих Игр. Благодарю участников этого мероприятия, народ Азербайджанской Республики и желаю всем успехов. Спасибо. Да пребудут с вами мир, благополучие, милость Аллаха и Его благодать", - сказал Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль Сауд.