Трамп и Меркель намерены сотрудничать по урегулированию ситуации в Украине

2017-04-06 02:05 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в среду обсудили по телефону конфликты на востоке Украине, ситуацию в Афганистане, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам. Они условились оставаться в тесном контакте", - говорится в сообщении.

Военные США и ФРГ находятся в Афганистане для оказания помощи местным властям в обеспечении безопасности. Германия вместе с Францией, Россией и Украиной входит в так называемый "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Украине. США не входят в эту группу.