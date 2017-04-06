У посольства Катара в столице Сомали прогремел взрыв

2017-04-06 00:44 | www.trend.az | 4

Взрыв прогремел рядом с посольством Катара в столице Сомали, городе Могадишо, четыре человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в среду вечером.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее начиненная взрывчаткой машина въехала в кафе в Могадишо, жертвами стали шесть человек.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.