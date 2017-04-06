У посольства Катара в столице Сомали прогремел взрыв
2017-04-06 00:44 | www.trend.az | 4
Взрыв прогремел рядом с посольством Катара в столице Сомали, городе Могадишо, четыре человека получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Инцидент произошел в среду вечером.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Ранее начиненная взрывчаткой машина въехала в кафе в Могадишо, жертвами стали шесть человек.
В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.