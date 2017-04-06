В Колумбии более 310 человек пропали без вести после наводнений

2017-04-06 03:10 | www.apa.az | 3

Не менее 314 человек остаются пропавшими без вести в колумбийском муниципалитете Мокоа, пострадавшем от наводнений и селевых потоков.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду президент республики Хуан Мануэль Сантос.

Президент также сообщил, что число погибших возросло до 293 человек, пострадавших - до 332. Около 2,7 тыс. человек остаются во временных убежищах.

По данным агентства EFE, среди пропавших без вести по меньшей мере восемь иностранцев, в том числе трое испанцев, один гражданин Германии и один - Эквадора.

В ночь на субботу на Мокоа обрушился проливной ливень, в результате которого из берегов вышли три реки. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов.