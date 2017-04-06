Франция передала Египту еще три истребителя "Рафаль"

2017-04-06 01:44 | www.trend.az | 4

Военно-воздушные силы Египта получили в среду третью партию современных многоцелевых французских истребителей "Рафаль", состоящую из трех самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на египетское издание "Аль-Ахрам".

Истребители прибыли из Франции после летных испытаний. Управляли ими египетские летчики, которые после соответствующей подготовки совершили перелет в Египет с военной базы на территории Франции.

Контракт на покупку у Франции 24 истребителей "Рафаль" Египет подписал в феврале 2015 года. Сумма сделки, по данным французских источников, составила около 5,2 миллиарда евро. На настоящий момент Египет получил девять машин.

К концу года Египет планирует получить еще пять истребителей "Рафаль". Остальные будут поставлены в течение двух лет.