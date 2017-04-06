Южная Корея испытала собственную баллистическую ракету

2017-04-06 02:00 | www.trend.az | 4

Южная Корея сообщила об испытании собственной баллистической ракеты с дальностью полета до 800 километров, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу. Дата пуска ракеты не называется.

"Недавно на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны проведено испытание баллистической ракеты типа "Хёнму" с дальностью 800 километров", — приводит Рёнхап слова военного источника.

Военные Южной Кореи подчеркнули, что южнокорейская баллистическая ракета покрывает всю территорию КНДР, которая накануне провела очередное испытание баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия.