Неизвестные ранили трех сотрудников Росгвардии в Астрахани

2017-04-06 04:35 | www.apa.az | 3

Неизвестные сегодня ночью совершили вооруженное нападение на трех сотрудников Росгвардии в Астрахани.

Как передает АПА со ссылкой на «Коммерсaнт», один из нападавших был убит.

«Во время розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии при попытке остановить автомобиль подверглись обстрелу. Были ранены трое сотрудников, они госпитализированы», сказали в пресс-службе областного УМВД,

Один из пострадавших сотрудников правопорядка находится в тяжелом состоянии. Личность ликвидированного преступника в настоящее время устанавливается, его сообщники скрылись с места происшествия. В УМВД добавили, что городе проходят розыскные мероприятия.

Руководитель пресс-службы управления областного МВД Петр Русанов рассказал «Интерфакс», что сегодняшнее нападение, произошедшее совершили те же лица, которые ранее на этой неделе застрелили в Астрахани двух полицейских.