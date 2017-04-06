В Гонконге перевернулся трамвай, пострадали 11 человек
2017-04-06 03:42 | www.trend.az | 3
Одиннадцать человек получили ранения, когда двухэтажный трамвай перевернулся в центре Гонконга, передает Regnum со ссылкой на Agence France-Presse.
Инцидент произошел около полуночи. Шесть мужчин и пять женщин получили легкие ранения, заявили представители правоохранительных органов Гонконга.
Несколько человек были доставлены в больницу. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, водитель трамвая мог потерять контроль над транспортным средством.
Напомним, трамвайное сообщение соединяет остров Гонконг с остальной частью города на протяжении более 100 лет. Ежедневно трамваи Гонконга перевозят около 200 тыс. пассажиров.