В Гонконге перевернулся трамвай, пострадали 11 человек

2017-04-06 03:42 | www.trend.az | 3

Одиннадцать человек получили ранения, когда двухэтажный трамвай перевернулся в центре Гонконга, передает Regnum со ссылкой на Agence France-Presse.

Инцидент произошел около полуночи. Шесть мужчин и пять женщин получили легкие ранения, заявили представители правоохранительных органов Гонконга.

Несколько человек были доставлены в больницу. Причины происшествия устанавливаются. По предварительной версии, водитель трамвая мог потерять контроль над транспортным средством.

Напомним, трамвайное сообщение соединяет остров Гонконг с остальной частью города на протяжении более 100 лет. Ежедневно трамваи Гонконга перевозят около 200 тыс. пассажиров.