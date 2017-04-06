В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

2017-04-06 04:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 4,3, пишет газета Миллийет.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Шехзаделер. Очаг находился на глубине 9,7 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.