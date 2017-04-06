Два человека погибли, 31 госпитализирован в результате ДТП в России

2017-04-06 04:31 | www.trend.az | 3

Два человека погибли, 31 пострадал в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Рязанской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло вечером в среду на 215-м километре дороги М-6 "Каспий". По данным МЧС России, пострадавшие госпитализированы в больницы Михайловского района.

"По предварительным данным, пострадали 33 человека, двое из них погибли", - сказал источник.