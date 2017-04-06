Глава Пентагона и президент Египта обсудили вопросы безопасности

2017-04-06 05:39 | www.trend.az | 3

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси выразили стремление к сотрудничеству в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"Оба руководителя обсудили широкий спектр вопросов по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке. Они выразили стремление к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и решении региональных проблем", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что они "подтвердили, что двустороннее сотрудничество в сфере обороны является ключевым для отношений между США и Египтом".

Также сообщается, что Мэттис рассчитывает в обозримом будущем посетить Египет.