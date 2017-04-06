Пенс: “Россию и Сирия нарушили соглашение об уничтожении химоружия”

2017-04-06 05:15 | www.apa.az | 4

Соглашение 2013 года об уничтожении химического оружия в Сирии не сработало, а Москва и Дамаск не исполнили своих обязательств.

Как передает АПА, об этом в интервью телекомпании “Fox News” заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Нам говорили о соглашении между Россией и режимом Асада по уничтожению химического оружия, и о том, что угроза химической атаки против мирных граждан ликвидирована. Этого не произошло", - сказал он

Пенс назвал "ужасной атакой случившийся накануне инцидент" в Идлибе.

По его словам, это стало "следствием неспособности предыдущей администрации (США) противостоять насилию со стороны режима Асада и привлечь Россию и Сирию к выполнению взятых ими на себя обязательств по уничтожению химического оружия".