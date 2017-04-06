Hakkari kırsalına hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

2017-04-06 02:06 | www.trend.az | 1

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari Çilekli Tepe'deki askeri üs bölgesine uzun namlulu silahla ateş açan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi.

F16 uçaklarına yerleri bildirilen teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe üs bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik terör örgütü PKK/KCK tarafından ağır silahlarla saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerince teröristlere anında karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) sevk edilmiş ve İHA tarafından 8 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca yapılan hava harekatı neticesinde tespit edilen 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Çıkan çatışmada 1 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavisine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Kaynak: AA