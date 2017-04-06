ABD Başkanı Trump: Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez

2017-04-06 03:26 | www.trend.az | 0

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü, bunların ölümü insanlığa hakarettir. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez. ABD dünya genelindeki müttefikleriyle birlikte bu ve benzeri saldırıları kınamaktadır." dedi.

Basın toplantısında bir gazetecinin İdlib'deki saldırı ile ilgili "Kimyasal saldırılara cevap vermek konusunda bir sorumluluk taşıdığınızı hissediyor musunuz?" sorusuna, Trump, “Obama yönetimi uzun zaman önce 'kumlara çizilmiş kırmızı çizgiden' bahsettiğinde bu krizi çözmek için büyük bir fırsatı vardı. Tehdit ettikten sonra o çizgiyi geçmemesi sadece Suriye’de değil dünyanın pek çok yerinde bizi çok geriletti, çünkü boş bir tehditti.” cevabını verdi.

Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşı sorumluluğu olduğunu dile getiren Trump, “Büyük bir problemimiz var, doğru şeyler yapmayan biri var ve bu benim için sorumluktur.” dedi.

Kimyasal saldırının kendisi için bir kırmızı çizgi olup olmadığı sorusuna ise Trump, "Masum çocukları, masum ve küçük bebekleri son derece ölümcül olan kimyasal bir gazla öldürürseniz- insanlar hangi gaz olduğunu duyduğunda şok oldular- bu çok çizgileri geçer. Bir kırmızı çizginin ötesinde çok çok çizgileri geçer." cevabını verdi.

"Suriye'ye karşı nasıl bir adım atacaksınız?" sorusu üzerine ise Trump, "Esnek bir insanımdır. Belli bir yolum olmasına gerek yok, eğer dünya değişirse ben de o yola giderim. Ben de değişirim." şeklinde konuştu.

Dün Esed'in düzenlediği saldırıdan çok etkilendiğini kaydeden Trump şöyle devam etti:

"Bu saldırı beni çok etkiledi. Bu çok berbattı. Takip ediyorum, bundan daha kötüsü olamazdı. Benim bir esnekliğim var ve (bu saldırı sonrasında) benim Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Son birkaç haftaya bakarsanız, farklı gaz saldırıları oldu. Şimdi yeni bir noktadayız."

Kral 2. Abdullah da ortak basın toplantısında Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün karşı karşıya kalınan sorunların Ortadoğu’ya has olmadığını ve küresel güvenliği tehdit ettiğini dile getiren Kral Abdullah “Terörizmin sınırı, milliyeti, ve dini yoktur, bu yüzden bütünsel ve ortak hareket etmek oldukça önemlidir.” dedi.

Kaynak: AA