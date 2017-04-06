В Колумбии число жертв стихии превысило 300 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-06 06:19 | www.apa.az | 4

Число погибших в результате прохождения селевого потока в колумбийском городе Мокоа в среду превысило 300 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 293 погибших и сотнях раненых, а также 314 пропавших без вести людей.

В настоящее время обнаружено 301 тело погибших. Из них удалось установить личности пока только 173 человек.

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Не менее 314 человек остаются пропавшими без вести в колумбийском муниципалитете Мокоа, пострадавшем от наводнений и селевых потоков.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду президент республики Хуан Мануэль Сантос.

Президент также сообщил, что число погибших возросло до 293 человек, пострадавших - до 332. Около 2,7 тыс. человек остаются во временных убежищах.

По данным агентства EFE, среди пропавших без вести по меньшей мере восемь иностранцев, в том числе трое испанцев, один гражданин Германии и один - Эквадора.

В ночь на субботу на Мокоа обрушился проливной ливень, в результате которого из берегов вышли три реки. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов.