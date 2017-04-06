В Торонто задержан мужчина, пытавшийся уехать из Канады и примкнуть к ИГ

2017-04-06 06:34 | www.trend.az | 4

Полиция Канады арестовала в Торонто (провинция Онтарио) мужчину, который пытался покинуть страну и присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По его данным, арестованному Памиру Хакимзаде 27 лет. Известно, что в 2014 году он уже пытался попасть в отряды ИГ, но был задержан в Турции и вернулся в Канаду. Где именно он был арестован канадской полицией сейчас, не уточняется.

Расследование по этому делу продолжается. Мужчина может предстать перед судом в Торонто уже в четверг.