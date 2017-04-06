В Колумбии число жертв стихии превысило 300 человек (Обновлено)

2017-04-06 06:52 | www.trend.az | 4

06:52 (GMT+4) Число погибших в результате прохождения селевого потока в колумбийском городе Мокоа в среду превысило 300 человек, передает РИА Новости со ссылкой на национальный институт судебной медицины.

Ранее сообщалось о 293 погибших и сотнях раненых или пропавших без вести людей.

По данным ведомства, сейчас обнаружено уже 301 тело погибших. Из них удалось установить личности пока только 173 человек.

05:04 (GMT+4) Не менее 314 человек остаются пропавшими без вести в колумбийском муниципалитете Мокоа, пострадавшем от наводнений и селевых потоков, заявил в среду президент республики Хуан Мануэль Сантос, передает ТАСС.

"К сегодняшнему утру о 467 людях родственники заявили как о пропавших без вести. Из них удалось найти 153 человек: 119 обнаружены живыми, но, к сожалению, 34 - мертвыми", - сказал глава государства в телевизионном обращении.

Президент также сообщил, что число погибших возросло до 293 человек, пострадавших - до 332. Около 2,7 тыс. человек остаются во временных убежищах.

По данным агентства EFE, среди пропавших без вести по меньшей мере восемь иностранцев, в том числе трое испанцев, один гражданин Германии и один - Эквадора.

В ночь на субботу на Мокоа обрушился проливной ливень, в результате которого из берегов вышли три реки. Образовавшиеся селевые потоки уничтожили десятки домов. На месте трагедии работают порядка 2 тыс. спасателей и медиков. В понедельник правительство Колумбии решило объявить чрезвычайное положение в социальной, экономической и экологической сфере, чтобы перенаправить бюджетные средства на борьбу с последствиями стихийного бедствия.