Ahmedinejad cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacak

2017-04-06 06:37 | www.trend.az | 1

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bugün yaptığı basın açıklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ve kendi hükümeti dönemindeki yardımcılarından Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini belirtti.

Bakayi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde önceliğinin siyasi ahlakın inşası olacağını vurgulayan Ahmedinejad, "Karar milletindir ve ben Sayın Bakayi'nin muhakkak yüksek oranda oy alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisine yönelik, iki kutupluluğa mahal vermemek için seçimlere katılmaması yönünde tavsiyesi ve Reisi'nin adaylığının bu iki kutupluluğa yol açıp açmayacağı sorulması üzerine Ahmedinejad, "Liderimiz benim seçimlere girmemin, ortamı iki kutuplu yapacağını buyurmuştu ancak sizin şimdi söylediğiniz ismin de girmesiyle üç kutuplu bir seçim olacak. Dolayısıyla liderin görüşüne karşı hareket etmemiş olduk." şeklinde cevap verdi.

Ahmedinejad, desteklediği Bakayi'nin adaylığının onaylanmaması durumunda, başka planlarının olduğunu ve dışarıdan siyasi çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Kaynak: AA