Израиль впервые назначил дипломатом женщину-мусульманку

2017-04-06 08:40 | www.oxu.az | 2

Министерство иностранных дел назначило 31-летнюю Рашу Атамни представлять еврейское государство в Анкаре, столице Турции, сделав ее первой женщиной-мусульманкой-дипломатом в Израиле.

Как передает Oxu.Az, Раша Атамни станет первым секретарем посольства во влиятельном мусульманском государстве.

Турция является важным региональным союзником Израиля, с сильными экономическими связями. Обе страны подписали соглашение о примирении в июне 2016 года, завершив шестилетний раскол.

Атамни родом из преимущественно арабского города Бака-эль-Гарбия в центральном Израиле. Она не первая арабская женщина-дипломат Израиля. Арабка-христианка Рания Джубран, дочь судьи Верховного суда Салима Джубрана, работала в министерстве с 2006 по 2009 год.

В Израиле также есть несколько мусульманских и христианских дипломатов.

A.M.