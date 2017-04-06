В России обстреляли трех сотрудников Росгвардии

2017-04-06 08:50 | www.oxu.az | 2

Троих бойцов Росгвардии обстреляли неизвестные из салона автомобиля во время того как правоохранители вели поиск убийц двоих полицейских в Астрахани, один из нападавших убит.

Как передает Oxu.Az, об этом сoобщили РИА Новости в пресс службе УМВД по региону.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит», – пояснили в пресс-службе.

Собеседник не исключил, что напавшие на пост Росгвардии являются убийцами двух сотрудников полиции в Астрахани.

A.M.