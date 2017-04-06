Сборная команда Азербайджана в культовой саге «Звездные войны» – ВИДЕО

2017-04-06 08:59 | www.oxu.az | 2

Федерация гимнастики Азербайджана выпустила имиджевый ролик, в котором сборная команда по художественной гимнастике задействована в роли героев «Звездных войн».

Групповая команда сборной по художественной гимнастике снялась в роли героев культового фильма «Звездные войны», видео спортсменов со столь необычным сюжетом получило большое распространение в сети.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, идея видео принадлежит менеджеру по общественным связям Федерации гимнастики Азербайджана (ФГА) Фархаду Ахмедбейли, который не собирается останавливаться на достигнутом и планирует в будущем реализовать и иные интересные задумки.

«Перед нами не просто художественная форма подачи этого вида спорта, а возможность показать себя и свой вид спорта в иной форме для привлечения не только любителей, но и простых людей в гимнастику. Этот эксперимент, как мы видим, удался, что вдохнавляет нас на следующие подобные проекты», - поделился Ахмедбейли. Снятое в заброшенном складе видео открывает гимнасток — Айшан Байрамову, Зейнеб Челеб, Диану Доман, Александру Платонову и Сияну Василеву — в новом для зрителей амплуа.

A.M.