Официальный курс маната к мировым валютам на 6 апреля

2017-04-06 09:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7140 и 1,8296 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов 06.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7140 1 евро 1 EUR 1.8296

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