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Официальный курс маната к мировым валютам на 6 апреля

2017-04-06 09:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7140 и 1,8296 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

06.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7140

1 евро

1 EUR

1.8296

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