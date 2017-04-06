Минобороны о ситуации на фронте

2017-04-06 09:26 | www.oxu.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 112 раз.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Бердаван, Довех, Барекамаван Ноемберянского района, Мосесгерх, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Бала Джафарли, Ферехли, Кемерли и Гаймаглы Газахского района, Алибейли, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.