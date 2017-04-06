Мобильный оператор Азербайджана применит единый тариф на роуминг еще в четырех странах

2017-04-06 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С пятого мая 2017 года оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom применит единый тариф для Postpaid и Prepaid абонентов, пользующихся услугами роуминга в четырех странах, говорится в сообщении компании, опубликованном в четверг в официальной печати.

Единые тарифы будут действовать в сетях операторов в Бахрейне, Японии, Малайзии и Непале.

Минута входящих звонков, независимо от направления, будут стоить 0,50 маната, а исходящие – три маната. Один мегабайт мобильного интернет-трафика будет стоить шесть манатов, а отправка одного SMS (независимо от направления) – 0,30 маната.

Интервал расчета входящих и исходящих звонков составляет 60 секунд, а мобильного интернета - 30 килобайт. Услуги мобильного интернета доступны только абонентам фактурной линии.

Официальный курс на шестое апреля составляет 1,7140 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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