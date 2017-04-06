В руководстве азербайджанского банка новое назначение

2017-04-06 09:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Рафаэль Гасымов назначен заместителем председателя правления Rabitabank, сообщает в четверг сайт банка.

Гасымов начал свою профессиональную карьеру в Bank Respublika в 1992 году. С августа 1995 года по февраль 2017 года являлся заместителем председателя правления этого банка. В его курации была работа с кредитами и проблемными кредитами.

В настоящее время, кроме Гасымова, в правление Rabitabank входят еще два человека: председатель Эльчин Гадимов и его заместитель Эльшан Бадирханов.

Rabitabank функционирует на рынке Азербайджана с 1993 года и в качестве основного партнера малого и среднего бизнеса предлагает финансовые услуги физическим и юридическим лицам по различным направлениям. У банка 23 филиала и одно отделение.

(Автор: Азад Гасанли)

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