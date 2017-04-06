Состоялось очередное заседание азербайджано-белорусской смешанной комиссии – ФОТО

2017-04-06 09:54 | www.oxu.az | 3

В среду, 5 апреля, в Баку прошло очередное заседание азербайджано-белорусской смешанной комиссии в сфере международных автомобильных связей между Азербайджаном и Белоруссией.

Как передает Oxu.Az, на заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере международных автомобильных перевозок между Азербайджаном и Белоруссией, обмен статистическими данными, проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики во время грузовых и пассажирских перевозок, пути их решения, перспективы развития перевозок и другие актуальные вопросы. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

Было принято решение провести обсуждения в рамках заседаний смешанной комиссии для передачи опыта нашей страны по организации и обеспечению на высоком уровне транспортных услуг в связи с II Европейскими играми, которые пройдут в 2019 году в Минске.

Э.А.

