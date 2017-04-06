Турбина Anti-Tangle от Samsung – уборка в удовольствие!

2017-04-06 10:00 | www.oxu.az | 3

Новый пылесос Samsung VC3100 с инновационной системой Cyclone ForceTM и турбиной Anti-Tangle можно назвать прорывом в строении пылесосов.

Создатель системы Донг Чжин Чо утверждает, что благодаря обратному потоку воздуха комки волос и шерсти больше не будут забивать решетку с турбиной и снижать мощность пылесоса. Новая система Anti-Tangle имеет размер в несколько сантиметров, но увеличивает качество и скорость уборки.

Сам пылесос при этом компактен, но оснащен объемным пылесборником на 2 литра.

Пылесборник Samsung VC3100 представляет собой съемный контейнер, который легко опустошить и вычистить.

После окончания уборки пылесборник можно отряхнуть в урну, не дотрагиваясь до мусора, что является гигиеничным и не вызывает аллергии. В новых пылесосах предусмотрена эргономичная и нескользящая рукоять «Easy Grip» для удобного обхвата. Благодаря специальной форме «Easy Grip» облегчает процесс уборки, а ваша рука не устаёт. На корпусе рукояти находятся удобные кнопки управления.

Можно быстро и легко включить и выключить пылесос, выбрать оптимальную мощность, не прерывая уборки. Также благодаря широким колесам пылесос можно быстро и безопасно перемещать, он достаточно «шустрый».

Стоит отметить и эффективную фильтрацию воздуха в пылесосах SamsungVC3100, благодаря сменным и моющимся фильтрам.

С Samsung VC3100 и турбиной Anti-Tangle уборка превратится в удовольствие! Наши соотечественники тоже в скором времени смогут поближе познакомиться с Samsung Anti-Tangle в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az и Optimal.