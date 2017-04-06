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Официальный курс маната к мировым валютам на 6 апреля (версия 2)

2017-04-06 09:52 | www.trend.az | 3

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:19)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на шестое апреля установлен на уровне 1,7140 и 1,8296 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

06.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7140

1 евро

1 EUR

1.8296

1 австралийский доллар

1 AUD

1.293

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1113

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9102

1 бразильский реал

1 BRL

0.5491

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4667

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1239

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1513

1 чешская крона

1 CZK

0.0677

1 чилийский песо

1 CLP

0.2605

1 китайский юань

1 CNY

0.2484

1 датская крона

1 DKK

0.2461

1 грузинский лари

1 GEL

0.7061

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2206

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1406

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0129

100 иранских риалов

100 IRR

0.0048

1 шведская крона

1 SEK

0.1908

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7081

1 израильский шекель

1 ILS

0.4698

1 канадский доллар

1 CAD

1.2754

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6224

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1136

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3863

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0908

1 молдавская лея

1 MDL

0.0881

1 египетский фунт

1 EGP

0.0952

1 норвежская крона

1 NOK

0.1991

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0473

1 польский злотый

1 PLN

0.4319

1 российский рубль

1 RUB

0.0304

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2222

1 саудовский риал

1 SAR

0.4571

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3268

1 турецкая лира

1 TRY

0.4615

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1999

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4904

1 украинская гривна

1 UAH

0.0633

100 японских иен

100 JPY

1.5509

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1952

Золото (1 унция)

1 XAU

2135.3012

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.1777

Платина (1 унция)

1 XPT

1650.582

Палладий (1 унция)

1 XPD

1398.624

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