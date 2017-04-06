Близкая подруга о Дильбаре Алиевой – ФОТО

2017-04-06 10:04 | www.oxu.az | 3

«Дильбара была очень светлым человеком, доброй и отзывчивой! Она никогда не отказывала никому в помощи, всегда помогала, чем могла».

Как передает Oxu.Az, об этом 1news.az рассказала Туркай Джафарли - близкая подруга ставшей жертвой кровавого теракта в петербургском метро Дильбары Алиевой.

«Она была очень жизнерадостна. У неё было много планов на жизнь - мечтала стать психологом и училась на него.

Среди своих друзей и родственников ее звали Диля. Дильбарой ее редко кто называл. Диля очень любила город Санкт-Петербург, мы гуляли по разным историческим местам, фотографировались», - делится светлыми воспоминаниями Туркай.

«Зная её, могу сказать, что Дильбара за свою недолгую жизнь и мухи не обидела, ее близкие и друзья, все, кто ее знал, очень любили Дилю. Она всегда строила планы стать хорошим психологом, построить карьеру, ну а потом уже семью. Она не хотела бы так уйти из жизни...очень тяжело понимать, что ее больше нет...это очень страшная потеря для семьи и близких.

Сегодня была в мечети и молилась за упокоение ее души.

Я ее очень любила....могу сказать только одно, дай Аллах всем близким и родным Дильбары терпения!», - рассказывает убитая горем девушка.

Напомним, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метрополитена в вагонах прогремел взрыв. Жертвами стали 13 человек, 14-й погибший — смертник Акбаржон Джалилов.

Н.О.