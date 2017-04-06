Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону

2017-04-06 10:04 | www.trend.az | 3

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"Инцидент произошел около 07:00 в районе улицы Социалистическая. По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.