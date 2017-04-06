В Ростове рядом с одной из школ произошел взрыв

2017-04-06 10:16 | www.oxu.az | 3

Мужчине оторвало пальцы после детонации предмета, который он подобрал на дороге в Ростове-на-Дону.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

«Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован», — сказал источник.

Он добавил, что в район улицы Социалистической, где произошел инцидент, направлена следственно-оперативная группа.

Как пояснил другой источник, взрыв в Ростове произошел рядом с одной из школ.

«По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение. В настоящий момент территория оцеплена», — сказал собеседник.

Н.О.