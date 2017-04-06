Туркменистану важно обеспечить устойчивость национальной валюты - президент

2017-04-06 10:12 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/Trend/- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров поручил обеспечить стабильность финансовой системы, инвестиционную активность, устойчивость и покупательную способность национальной валюты – маната, говорится в сообщении правительства, распостраненном в четверг.

"Следует увеличить объёмы экспорта и резервные валютные фонды",- приводятся в информации слова туркменского главы.

Как и прежде, в качестве основных задач, стоящих перед банковской сферой, определено сдерживание инфляции на уровне, не превышающем заданные параметры, обеспечение отечественной экономики необходимым объёмом финансовых средств путём регулирования денежной массы и контроля над её обращением.

По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, в целях поддержания устойчивого развития экономики следует повысить кредитную активность банков. Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике. Осуществлено ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, в 2014 году страна перешла к международным стандартам бухгалтерского учета.

В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3.50 маната за $1, который до сих пор сохраняется. Прежний курс в 2,85 маната за $1 продержался в Туркменистане без изменения с 2008 года. Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место и на данном этапе продает сырье Китаю и Ирану. В то же время Россия - традиционный покупатель в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать некоторые сложности из-за ограничений конвертации валюты. МВФ в марте рекомендовал Туркменистану в сложных внешних условиях для поддержания динамичного, устойчивого и всеобъемлющего роста улучшать деловую и нормативную среду для оказания поддержки дальнейшему развитию частного сектора.

(Автор: Гусейн Гасанов)