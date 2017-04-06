V Азиатские игры в Ашхабаде будут крупнейшими в истории – Мик Райт (ФОТО)

2017-04-06 10:17 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Запланированные на 16-27 сентября в Ашхабаде V Азиатские игры по боевым искусствам в закрытых помещениях будут крупнейшими Азиатскими играми в истории. Об этом сказал в четверг в Ашхабаде главный операционный директор Исполнительного комитета по подготовке V Азиатских игр Мик Райт, передает корреспондент Trend.

На презентации для представителей международных спортивных делегаций предстоящих Азиатских игр Райн сообщил, что для достойного проведения этого масштабного мероприятия введен в строй Олимпийский комплекс, который на данный момент является лучшим в мире спортивным объектом. Комплекс примет 5 тысяч спортсменов из 62 стран мира. Также на Игры прибудут более 1200 человек из технических делегаций стран-участниц.

Впервые в Азиатских играх примут участие представители 17 стран Океании. Соревнования по 21 виду спорта пройдут в 15 новых спортивных сооружениях. спортсменам будет вручено более 200 медалей.

"Наша цель провести лучшие Азиатские игры в истории", - сказал Даянч Гулгельдиев, председатель Операционного комитета по подготовке V Азиатских игр . Он поблагодарил президента Туркменистана за большой вклад в спортивное движение в стране.

(Автор: Эльчин Гусейнов)