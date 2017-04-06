В Азербайджане оштрафованы безответственные родители

2017-04-06 10:24 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане сотрудники полиции и Службы государственной инспекции труда министерства труда и социальной защиты населения в ходе проведенных рейдов выявили почти 600 детей-беспризорников, занимавшихся попрошайничеством и незаконно привлеченных к выполнению различной работы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, соответствующие проверки подтвердили, что эти дети являются жертвами торговли людьми и принудительного труда.

В связи с этим в отношении 240 родителей, не выполнивших свои обязанности по обучению и воспитанию детей, привлекших их к противозаконным действиям, были применены меры административного взыскания.

Также для оказания детям соответствующей заботы и помощи, решения социальных проблем в комиссии при местных органах исполнительной власти было отправлено более 300 материалов.

Э.А.

