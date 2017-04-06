За 2016 год Азербайджан экспортировал в РФ свыше 100 тыс тонн томатов

2017-04-06 10:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За прошлый год Азербайджан экспортировал в Россию около 20-25 процентов, произведенных в стране томатов, сказал в четверг заместитель министра экономики страны Сахиль Бабаев на переговорах по вопросам перемещения плодоовощной продукции с территории Азербайджана на территорию России.

"В прошлом году в Азербайджане было произведено более 517 тысяч тонн помидоров, из которых более 100 тысяч тонн было экспортировано в Россию. То есть порядка 20-25 процентов произведенной продукции было экспортировано в Россию", - сказал Бабаев.

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