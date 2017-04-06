АБР: Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составит 1,2%

2017-04-06 10:28 | www.apa.az | 2

Как отмечается в обзоре Asian Development Outlook 2017, банк прогнозирует на 2018 год рост ВВП Азербайджана на уровне 1,2%. В прошлогоднем обзоре АБР прогнозировал на 2017 год рост в Азербайджане на уровне 1%.

Согласно прогнозам АБР, в 2017 году инфляция в Азербайджане составит 9% (предыдущий прогноз - 5,2%), в 2018 году – 8%. Профицит платежного баланса Азербайджана на 2017 год АБР прогнозирует на уровне 5,9% ВВП (ранее прогноз составлял 1,5% ВВП), на 2018 год – 11,4% ВВП.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%. В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%, инфляция составила 12,4%.