Президент Туркменистана подверг критике работу товарно-сырьевой биржи

2017-04-06 10:27 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подверг критике деятельность государственной товарно-сырьевой биржи, пишет в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава государства указал на низкую результативность работы, волокиту при оформлении биржевых процедур, неудовлетворительные объёмы экспортных продаж и сокращение валютных поступлений. Председателю этого ведомства Амандурды Ишанову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением о незамедлительном исправлении создавшегося положения.

В статье также сказано, что государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана за первый квартал 2017 года были проведены 60 торговых сессий, на которых зарегистрированы 2834 контракта на сумму свыше 4,8 миллиарда манатов. Это ведомство было создано в 1994 году и является органом регулирования экспортно-импортных операций.

В отличие от других бирж, спектр деятельности местной биржи универсален. Через торги здесь реализуются различные товарно-материальные ценности, за исключением объектов интеллектуальной собственности, произведений искусства и недвижимости.

Помимо основных функций посредника и организатора оптового рынка, на биржу также возложены функции контроля за соответствие устанавливаемых цен на товары исходя из их себестоимости, государственной регистрации заключаемых внешнеторговых контрактов и контрактов в рамках внутреннего рынка Туркменистана.

Специалисты биржи оценивают целесообразность ввоза и вывоза продукции, проводят анализ влияния различных факторов на импорт и экспорт товаров и продукции. Участниками биржевых торгов могут быть предприятия и организации всех форм собственности, граждане Туркменистана и других государств путем приобретения брокерского места или заключением контракта на обслуживание с брокерами биржи.

В настоящее время на биржевых торгах реализуется продукция отечественного производства, которая экспортируется более 40 государствам мира, в том числе Турции, Китаю, России, ОАЭ, Ирану, Германии, США, Великобритании, Украине, Швейцарии. Основными статьями экспорта являются нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция отечественной текстильной промышленности, химической промышленности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)