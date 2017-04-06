Развитие бренда Made in Azerbaijan поможет росту агросектора страны на 3% в 2017 г - АБР

2017-04-06 10:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Развитие бренда Made in Azerbaijan поможет обеспечить рост сельского хозяйства в Азербайджане на три процента в 2017 году и на четыре процента в 2018 году, следует из отчета Азиатского банка развития (АБР) «Asian Development Outlook 2017: Transcending the middle-income challenge».

В 2016 году сельское хозяйство в Азербайджане выросло на 2,6 процента, в том числе на 2,8 процента - в животноводстве.

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