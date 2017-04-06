Dolar 3,71'i aştı

2017-04-06 10:32 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dün kademeli olarak 3.71 seviyesini test eden dolar fiyatları, açıklanan Fed tutanaklarının da etkisiyle yükselişine devam ederek yeni günde 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dolar yeni günde de hareketli... Referandum öncesi risk iştahındaki azalma ve gelişen piyasa para birimlerindeki düşüşün etkisi ve Fed tutanaklarında faiz artışının devam edebileceği mesajıyla dolar kuru 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL en yüksek 3.7206 seviyesini görürken, saat 09.12 itibarıyla 3.7200 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise en yüksek 3.9740 seviyesini görürken, şu sıralarda 3.9728 seviyesinde işlem görüyor.

Bankacılar kurda 3.70 seviyesinin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı eğilimin de sürebileceğini düşünüyorlar.

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 10.00'da Almanya sanayi siparişleri ve saat 15.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak.

Haftanın kalanında yatırımcıların odaklanacakları ana konular ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile bugün ve yarın yapacağı görüşmeler ile yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

ABD VERİSİ DOLAR İÇİN KRİTİK

ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, geçen hafta Güney Afrika randındaki değer kaybına bağlı olarak TL'de de satışlar görüldüğünü, sonrasında ise beklentinin üzerindeki TÜFE gerçekleşmesi ve önümüzdeki dönemde de enflasyonun çift hanede kalacağı beklentisinin kurda baskı yarattığını söyledi.

Uslu, "EM para birimlerindeki zayıf performans ve yaklaşmakta referandum da diğer baskı unsurları olarak öne çıkıyor. Bugün başlayacak olan Trump-Xi görüşmesinden yansımalar küresel piyasalarda etkili olabilir. Veri açısından ise yarınki ABD istihdam verileri piyasa hareketlerini belirleyecek" dedi ve şöyle devam etti:

"Kurun 3.70 seviyesinin hangi tarafında kalacağı önemli, bu seviyenin üzerinde kapanışların gerçekleşmesi halinde yukarı yön riskinin artacağı düşünülebilir. Böyle bir durumda 3.74-3.75 ana direnci öne çıkacaktır. Dolar/TL'de 3.70 seviyesinin altına inilmesi halinde ise önemli destek seviyelerinin 3.6875 ve 3.6675 olacağını düşünüyorum."

Yatırımcılar bugün dünyanın en güçlü iki lideri arasındaki toplantı öncesinde temkinli kalmayı tercih ettiler. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago isimli tesisinde gerçekleşecek olan toplantının en çok konuşulacak konularından bir tanesi Trump'ın nükleer silahlı Kuzey Kore'yi kontrol altına alabilmek için daha önce söylediği gibi Çin-ABD ticareti tehdidini kullanıp kullanmayacağı olacak.

Öte yandan piyasalar son aylarda ABD'den gelecek mali teşviklerin ekonomik büyüme ve enflasyonu teşvik edeceği beklentileri içine girerken, ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü ve Cumhuriyetçi Parti üyesi Paul Ryan, vergi reformu konusunda herhangi bir görüş birliğinin olmadığını ve görüşülmesinin sağlık reformundan daha uzun süreceğini belirtti.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Fed'in dün akşam açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarında birçok politika yapıcısının, ekonomik verilerin pozitif kalmaya devam etmesi durumunda merkez bankasının 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu yılın ilerleyen dönemlerinde azaltmaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.95, valörde son işlem yüzde 10.99 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.40 seviyesindeydi. Bugün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.44 valörde son işlem yüzde 11.39 oldu.