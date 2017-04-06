Японский министр извинился перед журналистом за слово «заткнись»

2017-04-06 10:34 | www.oxu.az | 2

Министр реконструкции Японии Масахиро Имамура публично извинился перед журналистом, которому на днях велел «заткнуться» на пресс-конференции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vz.ru, пресс-конференция прошла во вторник. Японского министра взбесили вопросы, связанные с тем, что он намекал на нежелание оказывать помощь так называемым добровольным беженцам из районов, ставших потенциально опасными после аварии на АЭС «Фукусима-1».

Одному из представителей СМИ Имамура велел «выйти из зала и больше никогда не возвращаться», однако журналист отказался выполнить это требование, и тогда министр заявил ему: «Заткнись!».

Теперь ветеран правящей Либерально-демократической партии публично попросил прощения в одной из комиссий нижней палаты парламента, сказав, что «был чрезмерно эмоционален». Также он извинился перед эвакуированными жителями Японии, обещав упорно работать «ради облегчения их страданий».

Японская оппозиция требует отставки Имамуры.

Напомним, из-за аварии на АЭС пришлось эвакуировать более 170 тыс. человек, причем люди очень неохотно возвращаются на территории, которые признаются безопасными после дезактивационных работ.

Н.О.

