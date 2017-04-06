В Азербайджане стартует пятый этап отбора IT-проектов

2017-04-06 10:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пятый этап конкурса в рамках грантовой поддержки IT-проектов Государственного фонда развития информационных технологий Азербайджана будет объявлен 10 апреля, сказали Trend в четверг в Госфонде.

Решение о проведении конкурса было принято на кануне в ходе очередного заседания наблюдательного совета Госфонда.

Согласно определенным критериям представленные на конкурс должны соответствовать следующим требованиям: если речь идет о разработке софта, то оно должно иметь перспективу будущего развития. Разработка инновационных продуктов должна быть подкреплена их образцами (прототипами). Проекты также должны быть направлены на развитие инновационной инфраструктуры и коммерциализацию новых технологий.

Претендовать на финансовую поддержку госфонда смогут и проекты, направленные на создание сетевой инфраструктуры, построенной на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта может составлять 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

В 2016 году Госфондом на финансирование IT-проектов было направлено 3,895 миллионов манатов. Из общей суммы 3,5 миллиона манатов выделено в виде льготных кредитов двум субъектам предпринимательства, а 395 тысячи манатов были направлены на грантовое финансирование 36 IT-проектов, ставших победителями проведенных ранее госфондом конкурсов. Общий бюджет госфонда на финансирование стартапов и IT-проектов в 2016 году составил четыре миллиона манатов. На 2017 год средства Госфонду из государственного бюджета не были выделены.

Официальный курс на шестое апреля составляет 1,7140 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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