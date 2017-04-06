Замглавы МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ

2017-04-06 10:42 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на заседании Совета глав внешнеполитических ведомств Содружества независимых государств (СНГ), которое состоится седьмого апреля в Ташкенте, представит замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Заседание СМИД в Ташкенте является одним из ключевых этапов подготовки к заседаниям Совета глав правительств и Совета глав государств Содружества, которые проводятся дважды в год.

В повестку предстоящего заседания включены проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение глав государств и правительств

Министры также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам укрепления региональной безопасности и стабильности, углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

(Автор: Себа Агаева)