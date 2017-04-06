В Азербайджане машина скорой помощи попала на радар – ФОТО

2017-04-06 10:43 | www.oxu.az | 3

Машину скорой медицинской помощи, доставлявшую пассажира с острым инфарктом в Агдашскую центральную больницу, оштрафовали на 310 манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом azxeber.com рассказал водитель машины скорой помощи Агдашской центральной больницы, не пожелавший называть своего имени.

По его словам, в последние месяцы машина скорой помощи неоднократно попадала на радар во время перевозки больных в Гянджу и Баку. Руководство больницы вычитывает штрафы из зарплат водителей.

Согласно пункту 1 статьи 48 закона Азербайджанской Республики о дорожном движении, транспортные средства с надписями «полиция», «скорая медицинская помощь», «пожарная» и другие, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики, во время выполнения специального задания обладают режимом преимущественного движения. В таких обстоятельствах водители указанных транспортных средств должны устанавливать специальные световые сигналы и звуковую сигнализацию. Закон требует водителей в любой ситуации уступать дорогу машинам скорой помощи. За нарушение этого правила полагается штраф в размере от 20 до 40 манатов.

А.М.

