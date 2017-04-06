Иван Ургант об азербайджанце, пытавшемся засудить гостей, не пришедших на свадьбу – ВИДЕО

2017-04-06 10:46 | www.oxu.az | 3

В эфире программы Первого российского канала «Вечерний Ургант» ее ведущий Иван Ургант рассказал о недавно произошедшем в Баку случае, который ранее был широко освещен в азербайджанских СМИ.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

«Житель Азербайджана, недавно вступивший в брак, подал в суд на гостей, которые не пришли на его свадьбу. Отмечается, что мужчина подал иск на сумму в 1500 AZN, это практически 50.000 рублей против 15 человек, поскольку из-за их отсутствия на торжестве ему пришлось самостоятельно оплачивать рассчитанные на них в ресторане места и блюда», - рассказал И.Ургант в рубрике «Новости от Ивана», завершив новость с улыбкой фразой: «А теперь давайте вместе поищем ответ на вопрос, почему эти люди не пришли на свадьбу к этому приятному человеку».

И сам же ответил на него: «Потому что нужно было грамотно составлять приглашение. Нужно было сразу писать: «Дорогие Магомед и Гюнель, приглашаем 13 марта на нашу свадьбу или 15 марта в бакинский районный суд».

A.C.

