Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону

2017-04-06 10:58 | www.apa.az | 2

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

«Мужчина без определенного места жительства нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик», - сказал представитель Росгвардии.

По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Ранее источник в правоохранительных структурах региона сообщил, что инцидент произошел в районе улицы Социалистическая. Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.