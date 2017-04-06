ГТК: Азербайджан не пропустит турецкие товары в Россию

2017-04-06 10:54 | www.oxu.az | 3

На сегодняшний день с экономической точки зрения продажа турецких товаров в Россию через Азербайджан невыгодна.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

По словам А.Алиева, Таможенный комитет несет ответственность за экспортируемые Азербайджаном товары:

«После переговоров приехавшие из России гости еще раз поняли, что мы не позволим экспорт неазербайджанских товаров в Россию через Азербайджан».

A.M.

