Узбекистан и Россия открыли новую страницу сотрудничества

2017-04-06 11:01 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Россия открыли новую страницу в истории взаимоотношений и сотрудничества, по официальным оценкам итогов визита главы Узбекистана Шавката Мирзияева в Москву.

Как сообщалось, государственный визит президента Узбекистана по приглашению президента России состоялся четвертого апреля.

Во время встречи главы государств в узком формате обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Россией, укрепления мира и безопасности, а также региональные и международные проблемы, обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

По словам президента Путина, для руководства России очень важно продолжить сотрудничество с Узбекистаном на новом уровне. Он отметил, что у обеих стран имеется множество еще незадействованных возможностей для дальнейшего развития сотрудничества, их использование выгодно для обеих стран.

«Уверен, что сегодняшние переговоры станут началом нового этапа нашего сотрудничества», - сказал Шавкат Мирзияев.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжили переговоры с участием официальных делегаций.

В узбекско-российских отношениях ключевую роль играют торгово-экономические связи. Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Узбекистан экспортирует в Россию страну природный газ, транспортные средства, черные и цветные металлы, трикотаж, хлопковое волокно, фрукты и овощи, различные услуги. Россия поставляет в нашу страну транспортные средства, изделия химической и бумажной промышленности, продовольственную продукцию.

На переговорах в расширенном формате с участием деловых кругов внимание было уделено вопросам дальнейшего развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, нефтехимической отрасли, транспортных коммуникаций, сельского хозяйства, культуры, туризма, создания достойных условий для трудовых мигрантов.

Стороны обсудили вопросы повышения объемов товарооборота, развития инвестиционного сотрудничества, расширения связей в транспортной и транзитной сферах. На переговорах было также уделено внимание вопросам дальнейшего расширения взаимосвязей в области медицины, науки, образования, культуры, спорта и туризма.

По словам президента Мирзияева представители бизнеса двух стран "показали наличие серьезного интереса и взаимного стремления к расширению практического сотрудничества и развитию конкретных проектов".

По итогам переговоров президенты Узбекистана и России подписали Совместное заявление о принципах развития многосторонних отношений.

Между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран подписано более 50 документов на общую сумму 16 миллиардов долларов, в том числе пакет соглашений по реализации крупных инвестпроектов на 12 миллиардов долларов и торговых контрактов на 3,8 миллиарда долларов по развитию межрегионального сотрудничества, временной организации трудовой деятельности, медицинского образования и науки, туризма, строительства, нефти и газа, горного дела, металлургии, банковско-финансовой, таможенной сферы, сельского хозяйства и других отраслях.

По оценкам ряда экспертов, итоги визита, узбекско-российский переговоры на высшем уровне продемонстрировали общность долгосрочных интересов Узбекистана и России, обоюдное стремление наполнить двусторонние отношения новым, практическим содержанием, конкретными программами и проектами.

(Автор: Демир Азизов)