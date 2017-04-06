Узбекский имам призвал положить конец мужчинам-гинекологам

2017-04-06 10:58 | www.oxu.az | 3

Имам ташкентской мечети Мирза Юсуф, преподаватель Ташкентского исламского института Рахматулло Сайфуддинов призвал запретить мужчинам работать гинекологами, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Его заявление в среду, 5 апреля, цитирует портал AsiaTerra.

«Этому надо положить конец. Этим постыдным явлением мы уже насытились во времена [советского] тоталитаризма. В те времена многие наши национальные ценности и авторитет были растоптаны. Изменить это было не в нашей власти, поэтому сам факт «мужской» гинекологии воспринимался как обычное нормальное явление», - заявил Сайфуддинов.

Он добавил, что в годы советской власти в Узбекистане даже бытовало мнение, что у мужчин-гинекологов «легкие руки», что способствовало еще большей популяризации таких медиков. «Теперь мы независимые, свободные, и должно быть стыдно, нужно [срочно] запретить такие вещи», - потребовал имам.

Н.О.