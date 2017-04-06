В Баку на свадьбе музыканта ударили бутылкой по голове

2017-04-06 11:03 | www.oxu.az | 3

В Баку участника музыкальной группы в доме торжеств ударили бутылкой по голове.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие имело место в Бинагадинском районе.

Исполнитель на синтезаторе Ширинов Рамзи Рамиз оглу, 1991 года рождения, поспорил с гостем во время свадьбы в доме торжеств «Ордубад» на улице Ахмеда Раджабли. Гость, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (имя временно не разглашается), нанес Р. Ширинову удар по голове стеклянной бутылкой. В результате у Р. Ширинова было порезано лицо.

Р. Ширинов госпитализирован.

По факту ведется расследование.

A.M.

