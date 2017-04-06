Финрегулятор Азербайджана отозвал лицензии филиалов двух банков (версия 2)
2017-04-06 11:04 | www.trend.az | 3
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БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана ликвидировала лицензии филиалов двух банков - ВТБ (Азербайджан) и Nikoil Bank, сообщает в четверг регулятор.
Как отмечается, это решение принято на основании просьб самих банков с целью оптимизации расходов.
Речь идет о филиалах “Азадлыг” и “Сумгайыт” банка ВТБ (Азербайджан) и «Масаллы» Nikoil Bank.
Кроме того, Палата отозвала лицензию на предоставление финансовых услуг отделения №11 филиала №2 ООО Azerpoct.
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.
NIKOIL Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Его акционерами являются Topaz Investments (91,84 процента), ЗАО NIKOIL (7,97 процента), ISR Holding (0,19 процента).
(Автор: Азад Гасанли)
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